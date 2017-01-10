Месси отдал свои голоса Иньесте и Неймару в выборе лучшего игрока года по версии ФИФА

Стали известны имена игроков, за которых нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проголосовал в выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА.



Как сообщает Sky Sports, лидер сине-гранатовых проголосовал за полузащитника каталонской команды и сборной Испании Андреса Иньесту, и нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Неймара.

Напомним, лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА был признан Криштиану Роналду, который в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.



В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна и Месси.