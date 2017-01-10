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Месут Озил: До сих пор жду, когда «Арсенал» предложит мне 10-й номер

Источник:  KickerКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил негодование тем фактом, что клуб до сих пор не предложил ему взять 10-й номер, который закреплен за Джеком Уилшером.

Напомним, игрок сборной Англии покинул «пушкарей» минувшим летом, и стал игроком «Борнмута» на правах аренды.

«Прошлым летом Джек покинул команду и его номер остается свободным. До сих пор жду, когда мне его предложат», – сказал Озил, слова которого приводит Kicker.

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