Месут Озил: До сих пор жду, когда «Арсенал» предложит мне 10-й номер
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил негодование тем фактом, что клуб до сих пор не предложил ему взять 10-й номер, который закреплен за Джеком Уилшером.
Напомним, игрок сборной Англии покинул «пушкарей» минувшим летом, и стал игроком «Борнмута» на правах аренды.
«Прошлым летом Джек покинул команду и его номер остается свободным. До сих пор жду, когда мне его предложат», – сказал Озил, слова которого приводит Kicker.
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