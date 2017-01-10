Александр Панов: По Молло сразу можно определить, что он играл во Франции

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о новичках команды из Санкт-Петербурга.

- Молло – неплохой игрок. Он динамичный, мотивированный. Видно, что парень играл во Франции, это по нему определить сразу можно. Такой игрок пригодится «Зениту» в любом случае.

Что касается Лунева, то я очень рад за него. Когда-то в «Торпедо» он у нас был, хороший парень, ответственно относился к своему делу. Ему нужно будет выиграть борьбу, все-таки не будем списывать со счетов Лодыгина и Михаила Кержакова. Интересно будет посмотреть, кому же доверит Луческу вратарскую позицию, - передает слова Панова «Спорт FM».

Напомним, во вторник, 10 января, полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

Добавим, что 23 декабря голкипер «Уфы» Андрей Лунев заключил контракт с питерским клубом сроком на 4,5 года. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел «на ноль». По оценке Transfermarkt.de, трансферная стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро.