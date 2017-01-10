Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор2 : 3 БТорпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Салават Юлаев5 : 3Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Панов: По Молло сразу можно определить, что он играл во Франции

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о новичках команды из Санкт-Петербурга.

- Молло – неплохой игрок. Он динамичный, мотивированный. Видно, что парень играл во Франции, это по нему определить сразу можно. Такой игрок пригодится «Зениту» в любом случае.

Что касается Лунева, то я очень рад за него. Когда-то в «Торпедо» он у нас был, хороший парень, ответственно относился к своему делу. Ему нужно будет выиграть борьбу, все-таки не будем списывать со счетов Лодыгина и Михаила Кержакова. Интересно будет посмотреть, кому же доверит Луческу вратарскую позицию, - передает слова Панова «Спорт FM».

Напомним, во вторник, 10 января, полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

Добавим, что 23 декабря голкипер «Уфы» Андрей Лунев заключил контракт с питерским клубом сроком на 4,5 года. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел «на ноль». По оценке Transfermarkt.de, трансферная стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде«Црвена Звезда» и московский «Спартак» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.Варди перейдет в «Спартак»?Варди перейдет в «Спартак»?Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси ПромесуВБадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке» на правах арендыЗащитник Хольгер Бадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке»на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенской команды.«Эспаньол» расторг контракт с Демикелисом«Эспаньол» и аргентинский защитник Мартин Демикелис расторгли контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Каким журналистом был тренер НизеликКаким журналистом был тренер НизеликВо вторник было объявлено, что помощником Сергея Семака в «Уфе» станет Александр Низелик.Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сахо может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание le10sport.Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»Нападающий «Милана» Луис Адриано отправился в Москву. Ему предстоит завершить свой переход в «Спартак».Воспитанник «Анжи» приступил к тренировкам в испанском клубеРоссийский полузащитник Тамирлан Джамалутдинов приступил к тренировкам с основной командой «Химнастика». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».Халк: Сказал Оскару, что в «Шанхай СИПГ» можно почувствовать себя счастливымПолузащитник «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, как состоялся трансфер его соотечественника – Оскара – из «Челси».Витиньо будет выступать за ЦСКА под 20-м номеромБразильский нападающий Витиньо, вернувшийся в ЦСКА после двух лет в аренды, выбрал себе 20 номер. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Агент Милевского: Артем сыграет за «Тосно» в РФПЛ, после чего у него останется два-три года на АзиюАгент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков рассказал о планах своего подопечного.«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клубаПереход Молло, экс-помощник Спаллетти – в «Уфе», иностранцы Луческу здоровы: последний день «Зенита» перед вылетом на сбор в ОАЭ.Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубыГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему некоторые игроки его команды не отправились на зимний сбор в Испанию.Азмун присоединился к «Ростову» на первом сбореНападающий «Ростова» Сердар Азмун прибыл на сбор в Абу-Даби, где «Ростов» находится с 6 января.Юрий Газзаев: У Зуйкова есть качества, которые помогут закрепиться в «Зените»Главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге поделился мнением о переходе Сергея Зуйкова в «Зенит».Йоан Молло: Под моим номером играл Гарай? Готов показывать такую же хорошую игруПолузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, под каким номером он будет выступать за петербургский клуб.Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита»Защитник «Зенита» Сергей Зуйков поделился мнением о переходе в петербургский клуб.ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника сборной ШвецииКак сообщает шведское издание Expressen, московский ЦСКА интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном.Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»Защитник Сергей Зуйков перешел из «Волагря» в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Главные новости
Футбол
Варди перейдет в «Спартак»?
Хоккей
В Матче всех звезд НХЛ примут участие пять российских игроков
Ралли
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Сотников вышел в лидеры «Дакара»
Футбол
Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»
Футбол
Джанни Инфантино: Нет сомнений, что «Зенит-Арена» будет готова к Кубку конфедераций
Футбол
Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мира
Футбол
«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде
Футбол
Бадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке» на правах аренды
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Спартак», Капризов сделал дубль
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы