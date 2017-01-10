Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Сотников вышел в лидеры «Дакара»
В Южной Америке
продолжается ралли «Дакар-2017». В зачете грузовиков на первое место вышел
российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.
Сегодня прошел восьмой этап гонки. Сотников занял четвертое
место, уступив победителю две минуты и 42 секунды. Выиграл этап Мартин ван ден Бринк из «Рено». Вторым стал представитель «Ивеко»
Федерико Вильягра. Третьим стал еще один представитель «КАМАЗа» Эдуард
Николаев.
Четвертая позиция не помешала Николаеву выйти в
лидеры общего зачета. Николаев в генеральной классификации занимает второе
место.
Ралли «Дакар-2017»
Грузовики
8-й этап
1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 1:55.20
2. Федерико Вильягра («Ивеко») +00:17
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:42
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +2:42
Общий зачет
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») 17:52:20
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:46
3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +29:06
5. Паскаль де Бар («Рено») +45:34
6. Питер Верслёйс (МАН) +57:56
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.