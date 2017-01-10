Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Сотников вышел в лидеры «Дакара»

В Южной Америке продолжается ралли «Дакар-2017». В зачете грузовиков на первое место вышел российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Сегодня прошел восьмой этап гонки. Сотников занял четвертое место, уступив победителю две минуты и 42 секунды. Выиграл этап Мартин ван ден Бринк из «Рено». Вторым стал представитель «Ивеко» Федерико Вильягра. Третьим стал еще один представитель «КАМАЗа» Эдуард Николаев.

Четвертая позиция не помешала Николаеву выйти в лидеры общего зачета. Николаев в генеральной классификации занимает второе место.

Ралли «Дакар-2017»

Грузовики

8-й этап

1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 1:55.20

2. Федерико Вильягра («Ивеко») +00:17

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:42

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +2:42

Общий зачет



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») 17:52:20

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:46

3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20

4. Федерико Вильягра («Ивеко») +29:06

5. Паскаль де Бар («Рено») +45:34

6. Питер Верслёйс (МАН) +57:56



Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

