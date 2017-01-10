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Бадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке» на правах аренды

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник Хольгер Бадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке»на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

- Я благодарен «Баварии» за то, что она выполнила мое пожелание. Я хотел бы получить необходимую мне игровую практику в «Шальке» и с нетерпением жду своего времени в Гельзенкирхене, - сказал Бадштубер.

Ранее, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал журналистам, что клуб не собирается продавать 27-летнего защитника, но готов отдать его в аренду.

Отметим, что в текущем чемпионате Германии Бадштубер отыграл за «Баварию» только 28 минут.

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