«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде
«Црвена Звезда» и московский «Спартак» проведут товарищеский
матч. Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.
Сообщается, что матч состоится в Белграде 25 марта. На матче
будут присутствовать около 10 000 болельщиков «Спартака». Матч также будет
транслироваться по местному телевидению в прямом эфире.
Напомним, что товарищеский матч между этими командами стал
первым для домашнего стадиона «Спартака» «Открытие Арена». 5 сентября 2014 года
команды сыграли вничью – 1:1.
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