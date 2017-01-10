«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде

«Црвена Звезда» и московский «Спартак» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.

Сообщается, что матч состоится в Белграде 25 марта. На матче будут присутствовать около 10 000 болельщиков «Спартака». Матч также будет транслироваться по местному телевидению в прямом эфире.

Напомним, что товарищеский матч между этими командами стал первым для домашнего стадиона «Спартака» «Открытие Арена». 5 сентября 2014 года команды сыграли вничью – 1:1.