Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мира

Представители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения.

Как сообщает Sky Sports, Ла Лига намерена оспорить изменения формата мирового первенства в суде. Они утверждают, что президент ФИФА Джанни Инфантино не проконсультировался с европейскими профессиональными футбольными лигами, хотя его предупреждали о необходимости диалога.

«Мы очень разочарованы. Нам придется предоставить новых игроков, но с нами не проконсультировались. Мы ищем все возможные способы оспорить решение», - сказал представитель Ла Лиги.

Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.