Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мира
Представители испанской Ла Лиги не согласны с расширением
числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого
решения.
Как сообщает Sky Sports, Ла Лига намерена оспорить изменения формата
мирового первенства в суде. Они утверждают, что президент ФИФА Джанни Инфантино
не проконсультировался с европейскими профессиональными футбольными лигами,
хотя его предупреждали о необходимости диалога.
«Мы очень разочарованы. Нам придется предоставить новых
игроков, но с нами не проконсультировались. Мы ищем все возможные способы
оспорить решение», - сказал представитель Ла Лиги.
Ранее совет Международной федерации
футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов
мира с 32 до 48 команд.
Формула
проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из
каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.
Предполагается,
что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки
составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5,
КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.