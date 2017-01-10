«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич до конца сезона на правах аренды перешел в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

За испанским клубом остается право выкупить трансфер Йоветича по окончании аренды.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в пяти матчах серии А, проведя на поле всего 67 минут. За сборную Черногории форвард играет с 2007 года, он провел за национальную команду 40 матчей и забил 16 мячей.

Ранее ITASportPress сообщила, что «Спартак» сделал «Интеру» предложение о трансфере нападающего Стевана Йоветича. По данным издания, красно-белые готовы были заплатить за 27-летнего черногорца 15 млн евро, а самому игроку предлагали зарплату 3,5 млн евро в год.

Отметим, что 27-летнего Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года.