Эльдар Исаев: «Анжи» был заинтересован в Гаджибекове, но его не устроили условия контракта
Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар
Исаев рассказал, почему клуб расстался с защитником Али Гаджибековым. Он
отметил, что стороны не пришли к соглашению по поводу условий контракта
«Мы, как вы знаете, намерены развиваться, поменять
стратегию, и предложили (Гаджибекову) перезаключить контракт, исходя из тех
результатов, которые имеются у клуба. Но они (сторона Гаджибекова) сказали, что
у них есть более выгодные предложения.
Мы были заинтересованы в Али, и он был
заинтересован в «Анжи», но его не устроили предложенные нами условия. Контракт
между ним и клубом не заканчивался, но по обоюдному согласию мы решили его
досрочно расторгнуть», - цитирует Исаева «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что футболист был исключен из заявки «Анжи» на сезон. В текущем сезоне 27-летний Али Гаджибеков провел десять матчей за «Анжи». Он выступал за команду с 2006 года. Ранее сообщалось, что «Анжи» из-за необходимости оптимизировать расходы расстанется с несколькими игроками.
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