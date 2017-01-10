Эльдар Исаев: «Анжи» был заинтересован в Гаджибекове, но его не устроили условия контракта

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев рассказал, почему клуб расстался с защитником Али Гаджибековым. Он отметил, что стороны не пришли к соглашению по поводу условий контракта

«Мы, как вы знаете, намерены развиваться, поменять стратегию, и предложили (Гаджибекову) перезаключить контракт, исходя из тех результатов, которые имеются у клуба. Но они (сторона Гаджибекова) сказали, что у них есть более выгодные предложения.

Мы были заинтересованы в Али, и он был заинтересован в «Анжи», но его не устроили предложенные нами условия. Контракт между ним и клубом не заканчивался, но по обоюдному согласию мы решили его досрочно расторгнуть», - цитирует Исаева «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что футболист был исключен из заявки «Анжи» на сезон. В текущем сезоне 27-летний Али Гаджибеков провел десять матчей за «Анжи». Он выступал за команду с 2006 года. Ранее сообщалось, что «Анжи» из-за необходимости оптимизировать расходы расстанется с несколькими игроками.

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