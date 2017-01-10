Юношеская сборная России обыграла Латвию на Мемориале Гранаткина
В матче второго тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017
Россия победила Латвию со счетом 1:0.
Единственный
мяч в составе нашей команды на 66-й минуте с пенальти забил Александр Руденко.
На 87-й минуте еще один пенальти не реализовал Юрий Горшков.
После
двух игр россияне лидируют с шестью очками в группе В, второе место с тремя
очками занимает Индия, которая обыграла Белоруссию (1:0). Третье и четвертое
места делят белорусы и латвийцы.
Напомним,
следующую встречу подопечные Михаила Галактионова проведут 12 января против Белоруссии,
Латвия в этот же день сыграет с Индией.
29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше. Действующий победитель соревнований - сборная Словении.
Все результаты третьего игрового дня Мемориала Гранаткина-2017