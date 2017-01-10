Юношеская сборная России обыграла Латвию на Мемориале Гранаткина

В матче второго тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 Россия победила Латвию со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе нашей команды на 66-й минуте с пенальти забил Александр Руденко. На 87-й минуте еще один пенальти не реализовал Юрий Горшков.

После двух игр россияне лидируют с шестью очками в группе В, второе место с тремя очками занимает Индия, которая обыграла Белоруссию (1:0). Третье и четвертое места делят белорусы и латвийцы.

Напомним, следующую встречу подопечные Михаила Галактионова проведут 12 января против Белоруссии, Латвия в этот же день сыграет с Индией.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше. Действующий победитель соревнований - сборная Словении.

Все результаты третьего игрового дня Мемориала Гранаткина-2017