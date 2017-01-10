Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук войдет в тренерский штаб команды. Он принял предложение клуба.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) 10 января Анатолий отправится на первый сбор основного состава петербуржцев в Дубай. Контракт Тимощука будет рассчитан на 1,5 года. Ранее сообщалось, что интерес к возвращению Тимощука в «Зенит» изначально проявил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

37-летний Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.



