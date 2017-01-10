Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук войдет в
тренерский штаб команды. Он принял предложение клуба.
Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) 10 января
Анатолий отправится на первый сбор основного состава петербуржцев в Дубай.
Контракт Тимощука будет рассчитан на 1,5 года. Ранее сообщалось, что интерес к возвращению Тимощука в «Зенит» изначально
проявил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.
37-летний Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и
2013-2015 годах. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выигрывал
Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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