Траоре прибудет на сбор ЦСКА 11 января

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре в среду, 11 января, прибудет в расположение клуба. На данный момент армейцы находятся на сборе в испанском Кампоаморе, где пройдут все три тренировочных сбора.

«Из Москвы сегодня утром в Испанию вылетели вратари Сергей Чепчугов, Илья Помазун и Павел Овчинников, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Алексей Ионов, Иван Олейников и Константин Кучаев, нападающие Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов.

Из других городов и стран прибыли сегодня в Кампоамор Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Зоран Тошич и Витиньо.

Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Капитан должен присоединиться к команде позднее. Ожидается, что завтра появится в расположении команды Ласина Траоре», – говорится в сообщении на официальном сайте армейской команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне РФПЛ Траоре провел 14 матчей в составе ЦСКА и забил пять мячей.