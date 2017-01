БК «Майами Хит» инвестировал в киберспортивную организацию Misfits

Американский баскетбольный клуб «Майами Хит» приобрел долю киберспортивной организации Misfits.



Клуб проведет ребрендинг организации, а также будет заниматься маркетингом и привлечением новых спонсоров.



Misfits имеет составы по League Of Legends, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm и Super Smash Bros.



Таким образом, «Майами Хит» стал вторым баскетбольным клубом, который инвестирвал в киберспорт. Ранее баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» купил киберспортивные организации Team Dignitas и Apex Gaming.



Источник