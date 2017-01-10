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40-летний голкипер Сторари вернулся в «Милан»

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Голкипер Марко Сторари стал игроком «Милана». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 40-летний вратарь арендован до конца сезона. Ранее он уже выступал за команду в 2007 - 2010 годах. Его контракт принадлежит «Кальяри». Ранее сообщалось, что у футболиста конфликт с тренерским штабом и болельщиками «Кальяри».

В текущем сезоне Марко Сторари провел 16 матчей во всех турнирах и пропустил 37 мячей.

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