Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?
Главный тренер «Мордовии»
Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о том, возможна ли его отставка или
нет.
Напомним, во вторник «Столица
С» сообщила о том, что игроки «Мордовии» должны были выйти из отпуска сразу
после новогодних праздников, но не сделали этого из-за многомесячных долгов по
зарплате. Также сообщалось, что занимаемый пост может покинуть главный тренер
«Мордовии» Дмитрий Черышев.
- Сообщается, что
игроки отказываются выходить из отпуска из-за долгов. Все так серьезно?
- Никаких комментариев не могу вам дать, - говорит Черышев.
- А по поводу своего
будущего? Сообщают, вас могут уволить.
- Откуда вы эту информацию берете? Ничего не могу вам сказать, потому что ничего не знаю.
После 24-х туров «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
Ранее по поводу ситуации в «Мордовии» высказался генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов, заявивший, что бойкот от футболистов саранской команды возможен.