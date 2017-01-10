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Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о том, возможна ли его отставка или нет.

Напомним, во вторник «Столица С» сообщила о том, что игроки «Мордовии» должны были выйти из отпуска сразу после новогодних праздников, но не сделали этого из-за многомесячных долгов по зарплате. Также сообщалось, что занимаемый пост может покинуть главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев.

- Сообщается, что игроки отказываются выходить из отпуска из-за долгов. Все так серьезно?
- Никаких комментариев не могу вам дать, - говорит Черышев.

- А по поводу своего будущего? Сообщают, вас могут уволить.
- Откуда вы эту информацию берете? Ничего не могу вам сказать, потому что ничего не знаю.

После 24-х туров «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее по поводу ситуации в «Мордовии» высказался генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов, заявивший, что бойкот от футболистов саранской команды возможен.

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