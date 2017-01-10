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Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований из-за допинг-скандала

Источник:  Twitter.comКомментарии

19 Национальных антидопинговых ассоциаций выступают за жесткие санкции в отношении России из-за обвинений в употреблении допинга. Они требуют отстранить российских спортсменов от всех международных турниров.

Как сообщает в своем твиттере журналист ВВС Дэн Роан, национальные антидопинговые организации (NADO) в совместном заявлении выказались за суровые санкции в отношении России. Они считают, что российские спортивные федерации должны быть исключены из всех международных турниров. Они считают, что россиян можно будет допустить только после того, как система по борьбе с допингом в РФ будет соответствовать всем требованиям WADА. Такое решение было принято на саммите NADO в Дублине (Ирландия).

Кроме того, в NADO считают, что Россия должна быть лишена права проведения всех международных турниров. Также ей не должно предоставляться право проводить новые соревнования, считают члены организации. Напомним, ранее Россия уже была лишена права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону, а также этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария.

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Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований из-за допинг-скандала
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