Дмитрий Шляхтин: Не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника команды Йоана Молло в «Зенит».

- Я не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов», он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером. Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет, - цитирует Шляхтина ТАСС.

Напомним, во вторник, 10 января, полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.