Шипилов и Тудегешева заняли восьмое место в параллельном слаломе на Кубке мира
На этапе Кубка мира по сноуборду в Бад Гаштайне (Австрия) прошли
соревнования по параллельному слалому. Российские спортсмены не вошли в число
призеров.
У мужчин
победу одержал итальянец Кристоф Мик. Россиянин Константин Шипилов занял
восьмое место. У женщин победительницей стала Даниэла Ульбинг из Австрии. Среди россиянок лучшей
стала Екатерина Тудегешева, тоже занявшая восьмую позицию.
Кубок мира
Бад Гаштайн (Австрия)
Параллельный слалом
Мужчины
1.
Кристоф Мик (Италия)
2. Каспар Флютш (Швейцария)
3. Андреас Проммеггер (Австрия)
...8. Константин Шипилов (Россия)
...10. Вик Уайлд (Россия)
Женщины
1.
Даниэла Ульбинг (Австрия)
2. Мишель Деккер (Голландия)
3. Сабина Шоффман (Австрия)
...8. Екатерина Тудегешева (Россия)
...11. Алена Заварзина (Россия)
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