Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»

По информации «Советского спорта», «Зенит» и «Краснодар» откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой.

Первые сборы у петербуржцев и «Краснодара» пройдут в ОАЭ, затем клубы планировали готовиться в Турции. Но, по имеющимся данным, оба клуба изменили планы и проведут сборы в других странах. Это связано с неспокойной обстановкой в Турции.

Ранее официальный сайт «Локомотива» сообщил, что третий сбор команда проведет не в Турции, как планировалось, а в Испании. Там же пройдет и первый сбор железнодорожников.