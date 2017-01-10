Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор2 : 3 БТорпедо
Футбол  Наполи1 : 0Специя
Хоккей  Салават Юлаев5 : 3Спартак
Футбол  Атлетико0 : 0Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», «Зенит» и «Краснодар» откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой.

Первые сборы у петербуржцев и «Краснодара» пройдут в ОАЭ, затем клубы планировали готовиться в Турции. Но, по имеющимся данным, оба клуба изменили планы и проведут сборы в других странах. Это связано с неспокойной обстановкой в Турции.

Ранее официальный сайт «Локомотива» сообщил, что третий сбор команда проведет не в Турции, как планировалось, а в Испании. Там же пройдет и первый сбор железнодорожников. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛМолло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Новый тренер? Не видели». Репортаж с медосмотра «Анжи»«Новый тренер? Не видели». Репортаж с медосмотра «Анжи»Корреспондент «Советского спорта» разведал, как дела у «Анжи», побывав на московском медосмотре махачкалинской команды.Дмитрий Шляхтин: Не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника команды Йоана Молло в «Зенит».Траоре прибудет на сбор ЦСКА 11 январяНа данный момент армейцы находятся на сборе в испанском Кампоаморе, где пройдут все три тренировочных сбора.Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук войдет в тренерский штаб команды. Он принял предложение клуба.«Локомотив» проведет третий сбор во время зимнего перерыва в Испании«Локомотив» изменил место проведения третьего зимнего сбора. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Эльдар Исаев: «Анжи» был заинтересован в Гаджибекове, но его не устроили условия контрактаЗаместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев рассказал, почему клуб расстался с защитником Али Гаджибековым. Он отметил, что стороны не пришли к соглашению по поводу условий контракта.«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде«Црвена Звезда» и московский «Спартак» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.Варди перейдет в «Спартак»?Варди перейдет в «Спартак»?Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси ПромесуВАлександр Панов: По Молло сразу можно определить, что он играл во ФранцииБывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о новичках команды из Санкт-Петербурга.Каким журналистом был тренер НизеликКаким журналистом был тренер НизеликВо вторник было объявлено, что помощником Сергея Семака в «Уфе» станет Александр Низелик.Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сахо может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание le10sport.Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»Нападающий «Милана» Луис Адриано отправился в Москву. Ему предстоит завершить свой переход в «Спартак».Воспитанник «Анжи» приступил к тренировкам в испанском клубеРоссийский полузащитник Тамирлан Джамалутдинов приступил к тренировкам с основной командой «Химнастика». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».Витиньо будет выступать за ЦСКА под 20-м номеромБразильский нападающий Витиньо, вернувшийся в ЦСКА после двух лет в аренды, выбрал себе 20 номер. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Агент Милевского: Артем сыграет за «Тосно» в РФПЛ, после чего у него останется два-три года на АзиюАгент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков рассказал о планах своего подопечного.«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клубаПереход Молло, экс-помощник Спаллетти – в «Уфе», иностранцы Луческу здоровы: последний день «Зенита» перед вылетом на сбор в ОАЭ.Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубыГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему некоторые игроки его команды не отправились на зимний сбор в Испанию.Азмун присоединился к «Ростову» на первом сбореНападающий «Ростова» Сердар Азмун прибыл на сбор в Абу-Даби, где «Ростов» находится с 6 января.
Главные новости
Другие
Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований из-за допинг-скандала
Футбол
Варди перейдет в «Спартак»?
Футбол
Игроки «Мордовии» готовы бастовать
Футбол
Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»
Хоккей
В Матче всех звезд НХЛ примут участие пять российских игроков
Ралли
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Сотников вышел в лидеры «Дакара»
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»
Биатлон
Сливко, Акимова, Кайшева и Подчуфарова выступят в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Футбол
Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»
Футбол
Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости