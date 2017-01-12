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День в истории. Джо Фрейзеру исполнилось бы 73 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

12 января исполнилось 73 года со дня рождения легендарного американского боксера-тяжеловеса Джо Фрейзера.

Джозеф Фрейзер по прозвищу «Дымящийся Джо» в 1964 году стал олимпийским чемпионом. В 1970 –м завоевал титул чемпиона мира сразу в двух версиях – WBC и WBA.

В марте 1971 года состоялся легендарный бой Фрейзера с Мохаммедом Али. Поединок уже до своего начала стал уникальным, потому что в нем сошлись два чемпиона мира в тяжелом весе – один бывший, другой нынешний – и оба на тот момент не знали поражений. В 15-м раунде Джо отправил Али эффектным левым хуком в нокдаун и впоследствии выиграл бой.

Али не смог забыть поражение от Джо до конца своей карьеры. Они встречались еще дважды, и только раз Али смог побить «Дымящегося Джо».

Фрейзер запомнился любителя бокса своей выносливостью и характером. В 1966-м он смог выиграть бой у Оскара Бонавены несмотря на то, что последний дважды отправил Джо в нокдаун. Фрейзер завершил карьеру боксера в 1981 году.

Джо Фрейзер скончался от рака печени на 68-м году жизни.

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