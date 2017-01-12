День в истории. Акселю Витселю – 28 лет!

12 января исполняется 28 лет бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю. Ныне он выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Аксель Витсель родился 12 января в бельгийском городе Льеж. Там же он обучался в футбольной школе «Стандарт». В 2007-м Аксель подписал профессиональный контракт со своим клубом и 17 сентября дебютировал в основном составе. По итогам сезона-2007/08 Витсель был признан лучшим молодым футболистом Бельгии и лучшим футболистом года. За последующие пять лет Витсель сыграл 148 матчей и забил 33 мяча.

13 июля 2011 Витсель подписал контракт с португальской «Бенфикой», а еще через год перебрался в «Зенит».

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.

О переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Зенит» объявил 3 января 2017 года. По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.