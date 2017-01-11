Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Хоккей  СКА- : -Авангард
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал требование 19 национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить российских спортсменов от всех международных турниров.

«Антидопинговые организации - это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то - сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций», - сказал Мутко «Р-Спорту».

В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Нам был симпатичен вариант с 40 командамиВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал решение совета ФИФА об увеличении участников ЧМ-2026 до 48 команд.Вячеслав Колосков: Решение ФИФА – безумиеВячеслав Колосков: Решение ФИФА – безумиеПочетный президент РФС и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков объяснил, почему увеличение числа участников ЧМ-2026 до 48 – авантюра.Виталий Мутко: Российские хоккеисты на МЧМ выглядели достойноВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею.Виталий Мутко: Повторить результат Устюгова будет практически невозможноВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы российского лыжника Сергея Устюгова на «Тур де Ски».Виталий Мутко: Надеюсь, Устюгов надолго вошел в элиту мировых лыжВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал победу лыжника Сергея Устюгова в пяти гонках «Тур де Ски».Эмиль Алиев: Огромный управленческий опыт Мутко помогает нам одолевать новые рубежиПрезидент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвел итоги 2016 года и поделился ожиданиями и планами на будущее.Виталий Мутко: Хочется, чтобы в 2017 году негатив вокруг российского спорта уменьшилсяВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко надеется, что наступающий 2017 год будет более спокойным и продуктивным для российского спорта.Виталий Мутко: Мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем боротьсяВице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подвел итоги уходящего года.Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительстваВице-премьер Российской федерации Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с окончанием строительства и вводом арены в эксплуатацию.Новый миллиард и новый срок – почему нет повода паниковать за арену в ПетербургеНовый миллиард и новый срок – почему нет повода паниковать за арену в Петербурге«Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, почему за стадион на Крестовском острове в Новый год точно переживать не стоит.Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нетПрезидент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».Виталий Мутко: Идет работа по сдаче стадиона в Петербурге в эксплуатацию, работают службы РостехнадзораВице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о подписании акта о сдаче стадиона на Крестовском в эксплуатацию, которое должно состояться в ближайшие дни.Виталий Мутко: По имиджу российского спорта нанесен большой уронВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на коллегии Минспорта РФ сообщил, что российский спорт в 2016 году испытывал большие проблемы.Виталий Мутко: Главное, что наши спортсмены продолжат выступать на Кубке мираВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал решение международного союза биатлонистов (IBU) о проведении специального расследования в отношении СБР и 29 биатлонистов.УЕФА включил Мутко в список кандидатов в совет ФИФАВице-премьер правительства России Виталий Мутко вошел в список кандидатов от УЕФА в совет ФИФА.«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома на пресс-конференции объяснил, почему отобрать ЧМ у России будет непросто.Виталий Мутко: С апреля Фернандес сможет играть за сборную России. Но попробуем его задействовать уже в мартеПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России.Виталий Мутко: ЧМ-2018 застрахованПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома объяснил, почему Чм-2018 отнять у России будет непросто.Виталий Мутко готов сыграть с Джанни Инфантино в киберфутбольном матчеПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко готов сыграть с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в киберфутбольном матче. Об этом Мутко сообщил на пресс-конференции.Виталий Мутко: Я, может, что-то пропустил, но не знаю, когда Анохин нарушал нормы этикиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко – об избрании на пост вице-президента РФС Сергея Анохина.
Главные новости
Другие
Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований
Ралли
Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачете
Другие
Виталий Мутко: Антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику
Хоккей
Войтек Вольски: Операция прошла успешно
Футбол
Адриано Галлиани: Мы договорились со «Спартаком» о переходе Луиса Адриано
Биатлон
Сливко, Акимова, Кайшева и Подчуфарова выступят в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Футбол
Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»
Футбол
Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?
Футбол
Игроки «Мордовии» готовы бастовать
Футбол
40-летний голкипер Сторари вернулся в «Милан»
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости