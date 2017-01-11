Виталий Мутко: Антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал требование 19 национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить российских спортсменов от всех международных турниров.

«Антидопинговые организации - это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то - сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций», - сказал Мутко «Р-Спорту».

В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария.