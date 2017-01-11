Виталий Мутко: Антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику
Вице-премьер
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко
прокомментировал требование 19 национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить российских спортсменов от всех
международных турниров.
«Антидопинговые
организации - это антидопинговые организации, они должны контролировать
ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы
посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень
порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый
должен заниматься своим делом, кто-то - сбором проб, выдачей терапевтических
исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции
Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных
организаций», - сказал Мутко «Р-Спорту».
В число антпидопинговых
ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности,
представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия,
Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония,
Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария.