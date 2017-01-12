«Севилья» - «Реал». Начало текстовой трансляции – 23:15 мск

В четверг в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании сыграют «Севилья» и мадридский «Реал».

Их матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 23:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в первом матче соперников, который прошел в Мадриде 4 января, «Реал» добился крупной победы – 3:0.