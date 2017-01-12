«Севилья» - «Реал». Начало текстовой трансляции – 23:15 мск
В четверг в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании сыграют «Севилья»
и мадридский «Реал».
Их матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан»
и начнется в 23:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что в первом матче соперников, который прошел в Мадриде 4 января, «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Матч
Место и дата
12 января 23:15, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция
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