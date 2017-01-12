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Гандбол. Россия – Япония. Начало текстовой трансляции – 19:45 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг во Франции в первом матче группового этапа чемпионата мира по гандболу мужская сборная России сыграет с японцами.

Их встреча начнется в 19:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что кроме сборных России и Японии в группе А выступают французы, норвежцы, поляки и бразильцы.

14 января подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с норвежцами, 16 января – с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех мест в группе.

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