Гандбол. Россия – Япония. Начало текстовой трансляции – 19:45 мск
В четверг во Франции в первом матче группового этапа
чемпионата мира по гандболу мужская сборная России сыграет с японцами.
Их встреча начнется в 19:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Напомним, что кроме сборных России и Японии в группе А
выступают французы, норвежцы, поляки и бразильцы.
14 января подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с
норвежцами, 16 января – с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с
бразильцами. Для продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из
первых четырех мест в группе.
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