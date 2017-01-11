Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачете
Российский
гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин показал второй
результат на восьмом этапе ралли-марафона.
Победителем стал чилиец Игнасио Касале. Замкнул тройку лидеров француз Аксель Дютре.
Несмотря на то, что Карякин показал второй результат, он продолжает лидировать в общем зачете, опережая ближайшего соперника на шесть минут 57 секунд.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
«Дакар»
Квадроциклы
Восьмой этап
1. Игнасио
Касале («Ямаха») 5:26:46
2. Сергей Карякин («Ямаха») +5:39
3. Аксель Дютрье («Ямаха») +7:16
4. Кес Колен («Баррен Рэйсер») +10:58
5. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +22:42
Общий зачет
1. Сергей Карякин («Ямаха»)
27:45:50
2. Аксель Дютрье («Ямаха») +6:57
3. Игнасио Касале («Ямаха») +10:19
4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +2:05:13
5. Кес Колен («Баррен Рэйсер») +2:21:33