Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачете

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин показал второй результат на восьмом этапе ралли-марафона.

Победителем стал чилиец Игнасио Касале. Замкнул тройку лидеров француз Аксель Дютре.

Несмотря на то, что Карякин показал второй результат, он продолжает лидировать в общем зачете, опережая ближайшего соперника на шесть минут 57 секунд.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

«Дакар»

Квадроциклы

Восьмой этап

1. Игнасио Касале («Ямаха») 5:26:46

2. Сергей Карякин («Ямаха») +5:39

3. Аксель Дютрье («Ямаха») +7:16

4. Кес Колен («Баррен Рэйсер») +10:58

5. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +22:42

Общий зачет

1. Сергей Карякин («Ямаха») 27:45:50

2. Аксель Дютрье («Ямаха») +6:57

3. Игнасио Касале («Ямаха») +10:19

4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +2:05:13

5. Кес Колен («Баррен Рэйсер») +2:21:33