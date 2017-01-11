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«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в Кубке Испании, но прошел в четвертьфинал турнира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на своем поле уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 2:3.

В составе победителей дубль оформил Марко Ливайя и один гол забил Матео Гарсия, а у хозяев поля отличились Антуан Гризман и Анхель Корреа.

Напомним, в первом матче команда из Мадрида обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

Таким образом подопечные Диего Симеоне по сумме двух встреч (4:3) вышли в четвертьфинал турнира.

Соперника по следующему раунду Кубка Испании «Ателетико» узнает позднее в жеребьевке.

Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч

Матч

Атлетико - Лас-Пальмас - 2:3 (0:0)

Голы

Гризманн 49 (1:0). Ливайя 57 (1:1). Корреа 61 (2:1). Ливайя 89 (2:2). Гарсия М. 90 (2:3).

Состав

Атлетико: Мойя, Хуанфран, Годин, Эрнандес Л., Хименес, Врсалько, Коке, Гайтан, Сауль, Гризманн, Корреа

Лас-Пальмас: Лисоаин, Лопеш, Артильес, Гарсия Д., Маседо, Гарсия М., Сантана (Монторо, 25), Тана, Момо, Кастельяно Х., Ливайя

Предупреждения:

Корреа, 35 - нет

Место и дата

10 января 23:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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