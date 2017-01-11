«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в Кубке Испании, но прошел в четвертьфинал турнира
В
ответном матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на своем поле
уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 2:3.
В
составе победителей дубль оформил Марко Ливайя и один гол забил Матео Гарсия, а
у хозяев поля отличились Антуан Гризман и Анхель Корреа.
Напомним,
в первом матче команда из Мадрида обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.
Таким
образом подопечные Диего Симеоне по сумме двух встреч (4:3) вышли в четвертьфинал
турнира.
Соперника по следующему раунду Кубка Испании «Ателетико» узнает позднее в жеребьевке.
Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Атлетико - Лас-Пальмас - 2:3 (0:0)
Голы
Гризманн 49 (1:0). Ливайя 57 (1:1). Корреа 61 (2:1). Ливайя 89 (2:2). Гарсия М. 90 (2:3).
Состав
Атлетико: Мойя, Хуанфран, Годин, Эрнандес Л., Хименес, Врсалько, Коке, Гайтан, Сауль, Гризманн, Корреа
Лас-Пальмас: Лисоаин, Лопеш, Артильес, Гарсия Д., Маседо, Гарсия М., Сантана (Монторо, 25), Тана, Момо, Кастельяно Х., Ливайя
Предупреждения:
Корреа, 35 - нет
Место и дата
10 января 23:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция