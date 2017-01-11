«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в Кубке Испании, но прошел в четвертьфинал турнира

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на своем поле уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 2:3.

В составе победителей дубль оформил Марко Ливайя и один гол забил Матео Гарсия, а у хозяев поля отличились Антуан Гризман и Анхель Корреа.

Напомним, в первом матче команда из Мадрида обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

Таким образом подопечные Диего Симеоне по сумме двух встреч (4:3) вышли в четвертьфинал турнира.

Соперника по следующему раунду Кубка Испании «Ателетико» узнает позднее в жеребьевке.

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