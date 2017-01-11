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«МЮ» обыграл «Халл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл» со счетом 2:0.

В составе победителей голы забили Хуан Мата и Маруан Феллайни.

Ответный матч между командами состоится 26 января.

Кубок английской лиги
½ финала
Первый матч

«Манчестер Юнайтед» - «Халл» – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 56 Мата, 2:0 – 87 Феллайни.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Дармиан, Валенсия, Мата (Феллайни, 79), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 71), Руни (Марсьяль, 59), Рэшфорд.
«Халл»: Якупович, Магуайр, Робертсон, Таймон (Уир, 90), Мейлер, Клукас, Хаддлстоун, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес, 19), Диоманде (Мэлоуни, 74).
Предупреждение: Магуайр (40).

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