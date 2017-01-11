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Анвар Гатиятулин: Мы ждали тяжелую игру, такой она и получилась

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды от «Торпедо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы ждали тяжелую игру, такой она и получилась. В первом периоде работало то, о чем мы договаривались: сыграли строго, минимум ошибок допустили. Второй период мы провалили. Соперник добавил, мы немного растерялись, крайние нападающие не выводили шайбу из зоны. Тем не менее, хотел бы команду поблагодарить, что в третьем периоде смогли сравнять счет. К сожалению, на буллитах не повезло», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора» отличились Дмитрий Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе Владимира Галузина и Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.

«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе. У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.

Матч

Трактор - Торпедо - 2:3 Б. (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Галузин (МакМиллан, Родионычев), 29:36 (0:1). Мозер (Потапов, Кулёмин), 29:56 (0:2). Пестунов (Бородкин), 44:35 (1:2). Климонтов (Петров А.), 54:19 (2:2 - бол.).

Победный буллит:

Даугавиньш - 2:3.

Место и дата

10 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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