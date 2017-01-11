Анвар Гатиятулин: Мы ждали тяжелую игру, такой она и получилась
Главный тренер
«Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды от «Торпедо»
(2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы ждали тяжелую игру,
такой она и получилась. В первом периоде работало то, о чем мы договаривались:
сыграли строго, минимум ошибок допустили. Второй период мы провалили. Соперник
добавил, мы немного растерялись, крайние нападающие не выводили шайбу из зоны.
Тем не менее, хотел бы команду поблагодарить, что в третьем периоде смогли
сравнять счет. К сожалению, на буллитах не повезло», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.
Напомним,
Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора» отличились Дмитрий
Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе Владимира Галузина и
Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в серии буллитов точнее
оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.
«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе. У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.
Матч
Трактор - Торпедо - 2:3 Б. (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Галузин (МакМиллан, Родионычев), 29:36 (0:1). Мозер (Потапов, Кулёмин), 29:56 (0:2). Пестунов (Бородкин), 44:35 (1:2). Климонтов (Петров А.), 54:19 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Даугавиньш - 2:3.
Место и дата
10 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция