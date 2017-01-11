Анвар Гатиятулин: Мы ждали тяжелую игру, такой она и получилась

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды от «Торпедо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы ждали тяжелую игру, такой она и получилась. В первом периоде работало то, о чем мы договаривались: сыграли строго, минимум ошибок допустили. Второй период мы провалили. Соперник добавил, мы немного растерялись, крайние нападающие не выводили шайбу из зоны. Тем не менее, хотел бы команду поблагодарить, что в третьем периоде смогли сравнять счет. К сожалению, на буллитах не повезло», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора» отличились Дмитрий Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе Владимира Галузина и Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.

«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе. У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.