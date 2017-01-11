Петерис Скудра: «Трактор» играл до конца и заслуженно отобрал у нас очко
Главный тренер
«Торпедо» Петерис Скудра прокомментирова победу своих подопечных над «Трактором»
(3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Спасибо «Трактору» за игру.
Был очень непростой матч. Считаю, что начиная со второго периода мы
контролировали игру, добавили в скорости, начали больше сохранять шайбу в зоне
атаки и из-за этого начали возникать хорошие моменты. Мы забили и, в принципе,
играли хорошо. Несмотря на то, что мы проиграли третий период 0:2 – я доволен.
Ребята создавали моменты, но Демченко сыграл хорошо. Ну и в большинстве
«Трактор» забил. Соперник играл до конца и заслуженно отобрал у нас очко. Тем
не менее, я доволен игрой, самоотдачей, концентрацией. Всем ребятам спасибо,
всех болельщиков «Торпедо» с победой», - сказал Скудра на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним,
Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора» отличились Дмитрий
Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе Владимира Галузина и
Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в серии буллитов точнее
оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.
«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе. У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.
Матч
Трактор - Торпедо - 2:3 Б. (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Галузин (МакМиллан, Родионычев), 29:36 (0:1). Мозер (Потапов, Кулёмин), 29:56 (0:2). Пестунов (Бородкин), 44:35 (1:2). Климонтов (Петров А.), 54:19 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Даугавиньш - 2:3.
Место и дата
10 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция