Петерис Скудра: «Трактор» играл до конца и заслуженно отобрал у нас очко

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментирова победу своих подопечных над «Трактором» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спасибо «Трактору» за игру. Был очень непростой матч. Считаю, что начиная со второго периода мы контролировали игру, добавили в скорости, начали больше сохранять шайбу в зоне атаки и из-за этого начали возникать хорошие моменты. Мы забили и, в принципе, играли хорошо. Несмотря на то, что мы проиграли третий период 0:2 – я доволен. Ребята создавали моменты, но Демченко сыграл хорошо. Ну и в большинстве «Трактор» забил. Соперник играл до конца и заслуженно отобрал у нас очко. Тем не менее, я доволен игрой, самоотдачей, концентрацией. Всем ребятам спасибо, всех болельщиков «Торпедо» с победой», - сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора» отличились Дмитрий Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе Владимира Галузина и Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.

«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе. У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.