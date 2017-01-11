Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Хоккей  СКА- : -Авангард
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

НХЛ. «Каролина» примет «Коламбус», «Чикаго» - «Детройт» и другие матчи дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ
Регулярный чемпионат
11 января

Матч

Баффало - Филадельфия

Место и дата

11 января 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Коламбус

Место и дата

11 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Ванкувер

Место и дата

11 января 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Бостон

Место и дата

11 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Детройт

Место и дата

11 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Сан-Хосе

Место и дата

11 января 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Даллас

Место и дата

11 января 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джонатан Тэйвс: Панарин и Анисимов больше заслуживали попадания на Матч всех звездФорвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс заявил, что его одноклубники Артемий Панарин и Артем Анисимов больше него заслуживали попасть на Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги.Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ из-за болезниРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» из-за болезни. Об этом сообщает официальный сайт.В Матче всех звезд НХЛ примут участие пять российских игроковПять российских хоккеистов примут участие в Матче всех звезд НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба организации.«Коламбус» выставил сменщика Брызгалова на драфт отказовГолкипер «Коламбуса» Кертис Макелинни помещен на драфт отказов.«Эдмонтон» поместил Густавссона на драфт отказовГолкипер «Эдмонтона» Юнас Густавссон выставлен на драфт отказов.Александр Радулов: До сих пор адаптируюсь к НХЛФорвард «Монреаля» Александр Радулов рассказал о том, как чувствует себя в НХЛ после возвращения в лигу.Троц провел 1400-й матч в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) стал для главного тренера «Вашингтона» Барри Троца 1400-м в НХЛ.Барри Троц: Овечкин понимал, как особенно будет догнать Ришара в МонреалеГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) прокомментировал 544-й гол капитана «столичных» Александра Овечкина, который позволил ему сравняться с легендой «Канадиенс» Морисом Ришаром.Луонго одержал 448-ю победу и вышел на пятое место в истории лигиГолкипер «Флориды» Роберто Луонго отразил все 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:0).Овечкин – вторая звезда дня в НХЛНападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.НХЛ. «Лос-Анджелес» проиграл «Далласу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Кузнецов забил гениальный гол: «Не беспокойте сейчас Овечкина!» (видео)Кузнецов забил гениальный гол: «Не беспокойте сейчас Овечкина!» (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Монреале взял интервью у форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.«Нью-Джерси» с Калининым проиграл «Флориде»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».Овечкин набрал 999-е очко и догнал великого Мориса Ришара. Как это было (видео)Овечкин набрал 999-е очко и догнал великого Мориса Ришара. Как это было (видео)Александр Овечкин стал героем дня, набрав 3 (1+2) очка в матче с «Монреалем» и догнав по голам героя всех времен – Мориса Ришара.3 очка Овечкина и 2 Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».Слепышев вызван в основу «Эдмонтона»Российский нападающий Антон Слепышев вызван в основной состав «Эдмонтона». Об этом сообщает официальный твиттер клуба НХЛ.Зак Паризе: По некоторым намекам было понятно, что матч с «Анахаймом» очень важен для БудроФорвард «Миннесоты» Зак Паризе рассказал о том, как главный тренер команды Брюс Будро готовился к матчу регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1).Брайан Маклеллан: Овечкин добился, чего хотел, теперь для него важны командные успехиГенеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался об изменениях в игре капитана команды Александра Овечкина.Самолет «Далласа» задымился в воздухе. Как борт экстренно сажали в Сент-ЛуисеСамолет «Далласа» задымился в воздухе. Как борт экстренно сажали в Сент-ЛуисеВ рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню ГретцкиФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, как складывается для него нынешний сезон, и оценил свою результативность.
Главные новости
Другие
Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований
Ралли
Девятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в Аргентине
Футбол
«МЮ» обыграл «Халл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в Кубке Испании, но прошел в четвертьфинал турнира
Ралли
Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачете
Другие
Виталий Мутко: Антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику
Хоккей
Войтек Вольски: Операция прошла успешно
Футбол
Адриано Галлиани: Мы договорились со «Спартаком» о переходе Луиса Адриано
Биатлон
Сливко, Акимова, Кайшева и Подчуфарова выступят в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Футбол
Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»
все новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости