НХЛ. «Каролина» примет «Коламбус», «Чикаго» - «Детройт» и другие матчи дня
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
11 января
Регулярный чемпионат
11 января
Матч
Место и дата
11 января 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 января 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 января 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 января 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически