Девятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в Аргентине

Организаторы «Дакара» приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу гонки.

Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне.

Стоит отметить, что ранее из-за непогоды были сокращены пятый и седьмой этап, а шестой и вовсе отменен.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.