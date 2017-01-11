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«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу Шнайдерлина

Источник:  Sky SportsКомментарии

Клубы английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу француза Моргана Шнайдерлина, сообщает Sky Sports.

По информации издания, «ириски» за платят за 27-летнего полузащитника 22 миллиона фунтов. Также в условия сделки входят дополнительные пункты, за счет чего стоимость футболиста может вырасти на два миллиона.

Стоит отметить, ранее «Красные дьяволы» отклонили предложение ливерпульского клуба в 19 миллионов фунтов.

Напомним, в нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах восемь матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 28 миллионов евро, а его контракт с»Юнайтед» рассчитан до 2019 года. 

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