«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу Шнайдерлина

Клубы английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу француза Моргана Шнайдерлина, сообщает Sky Sports.

По информации издания, «ириски» за платят за 27-летнего полузащитника 22 миллиона фунтов. Также в условия сделки входят дополнительные пункты, за счет чего стоимость футболиста может вырасти на два миллиона.

Стоит отметить, ранее «Красные дьяволы» отклонили предложение ливерпульского клуба в 19 миллионов фунтов.

Напомним, в нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах восемь матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 28 миллионов евро, а его контракт с»Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ