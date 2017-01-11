Лукьянюк выступит на этапе чемпионата мира по ралли в Швеции

Российский гонщик, вице-чемпион Европы по ралли (ERC) 2016 года Алексей Лукьянюк примет участие в швейцарском этапе чемпионата мира по ралли (WRC).

Экипаж из Санкт-Петербурга примет участие в зачете WRC2.

«Все решилось в последний момент, еле успели подать заявку – сайт ФИА тот еще квест. В плане у нас пока только одна гонка. Условия похожи на прошлый год, когда с самого начала года программы у нас не было. Мы поедем на этап чемпионата мира в Швецию с нашей командой, с которой выиграли в прошлом году 49 спецучастков на этапах чемпионата Европы. Поедем на известной и хорошо нам знакомой Ford Fiesta R5. С одной стороны, здорово, что едем на чемпионат мира, но это новый уровень ответственности и сложности, так что нет большой эйфории, а есть осознание что есть много работы. Для начала нужна поддержка моральная, любая другая - для продолжения», - цитирует Лукьянюка его официальный сайт.

Напомним, Ралли Швеции пройдет с 10 по 12 февраля, близ города Карлстад.