Лукьянюк выступит на этапе чемпионата мира по ралли в Швеции
Российский
гонщик, вице-чемпион Европы по ралли (ERC) 2016 года Алексей Лукьянюк примет участие в
швейцарском этапе чемпионата мира по ралли (WRC).
Экипаж из
Санкт-Петербурга примет участие в зачете WRC2.
«Все решилось в последний момент, еле успели подать
заявку – сайт ФИА тот еще квест. В плане у нас пока только одна гонка. Условия
похожи на прошлый год, когда с самого начала года программы у нас не было. Мы
поедем на этап чемпионата мира в Швецию с нашей командой, с которой выиграли в
прошлом году 49 спецучастков на этапах чемпионата Европы. Поедем на известной и
хорошо нам знакомой Ford Fiesta R5. С одной стороны, здорово, что едем на
чемпионат мира, но это новый уровень ответственности и сложности, так что нет
большой эйфории, а есть осознание что есть много работы. Для начала нужна
поддержка моральная, любая другая - для продолжения», - цитирует Лукьянюка его
официальный сайт.
Напомним, Ралли Швеции пройдет с 10 по 12 февраля,
близ города Карлстад.