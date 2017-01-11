Виктор Онопко: Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий
Тренер
ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой
тренировке армейцев в испанском Кампоаморе.
«Сегодня
было втягивающее занятие, без серьёзных нагрузок, потому что ребята долго
летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее,
практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон
у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что
футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.
Мы
специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они
смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения:
передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными
на счет. Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в
детали и выполнили оба задания на высоком уровне», - приводит слова Онопко
официальный сайт ЦСКА.
Отметим,
что занятие продолжалось полтора часа завершилось аэробной работой в две серии
по пятнадцать минут.