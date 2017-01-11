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Виктор Онопко: Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой тренировке армейцев в испанском Кампоаморе.

«Сегодня было втягивающее занятие, без серьёзных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.

Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет. Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне», - приводит слова Онопко официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что занятие продолжалось полтора часа завершилось аэробной работой в две серии по пятнадцать минут.

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