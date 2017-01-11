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«Амкар» в Турции сыграет с лидером чемпионата Македонии – «Вардаром»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Пермский «Амкар» 12 января отправится на первый сбор в турецкий Белек, где проведет два матча.

«Достигнуты договоренности о проведении контрольных матчей: 25 января соперником пермской команды станет клуб румынской лиги 1 – «Ботошани», а 28 января – лидер чемпионата Македонии - «Вардар», - говорится на официальном сайте «Амкара».

Оба матча состоятся на поле отеля «Глория» в Белеке.

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