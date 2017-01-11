«Амкар» в Турции сыграет с лидером чемпионата Македонии – «Вардаром»
Пермский «Амкар»
12 января отправится на первый сбор в турецкий Белек, где проведет два матча.
«Достигнуты договоренности о проведении контрольных матчей: 25 января соперником пермской команды станет клуб румынской лиги 1 – «Ботошани», а 28 января – лидер чемпионата Македонии - «Вардар», - говорится на официальном сайте «Амкара».
Первыми соперниками пермского клуба станут ФК "Ботошани" (Румыния) и лидер чемпионата Македонии - ФК "Вардар"https://t.co/Iwukm0m6rE pic.twitter.com/Hn78pK33ow— FC Amkar (@fc_amkar) 9 января 2017 г.
Оба матча состоятся на поле отеля «Глория» в
Белеке.
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