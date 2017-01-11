«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Специю»

читайте также

Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» обыграл «Специю» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 1/8 финала Кубка Италии.

Гонсало Игуаин: Пытался забыть деньгах, которые «Ювентус» заплатил за меня минувшим летом Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который ранее подвергался критике за лишний вес, рассказал, что работает над улучшением своей физической формы.

«У судьи что, рука сломана?» Пять главных событий 19-го тура серии А «Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.

«Наполи» вырвал победу у «Сампдории» Футболисты «Наполи» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии взяли верх в матче с «Сампдорией».

Пять интриг серии А. Сегодня возобновляется чемпионат Италии «Кальчо» возвращается с зимних каникул. «Советский спорт» рассказывает о самом интересном из того, что нас ждет.

«Зенит» может приобрести Мертенса Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в петербургский «Зенит», сообщает ITASportPress.

Нападающий «Дженоа» Паволетти перешел в «Наполи» Нападающий «Дженоа» Леонардо Паволетти стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Киевское «Динамо» хочет получить от «Наполи» 22 миллиона евро за Ярмоленко «Наполи» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. Руководство «Динамо» хочет получить за него солидные отступные.

«Ребята, это талант!» Лучшие игроки первой части сезона в серии А «Советский спорт» рассказывает о лучших игроках первой части чемпионата Италии.

«Наполи» проявляет интерес к Ярмоленко Интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Диего Марадона: Трансфер Игуаина? Президент «Наполи» продал бы даже свою жену Легендарный аргентинец Диего Марадона эмоционально прокомментировал сделку по продаже нападающего Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус».

Габбьядини близок к переходу в «Эвертон» за 20 миллионов евро Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини близок к переходу в «Эвертон». Об этом в своем твиттере сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Защитник «Наполи» Кирикеш получил повреждение бедра в матче «Фиоретиной» Защитник «Наполи» Влад Кирикеш получил травму в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре чемпионата Италии (3:3). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Аурелио Де Лаурентис: Габбьядини покинет «Наполи». Он не подходит под футбол Сарри Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб планирует расстаться с нападающим Маноло Габбьядини. Это связано с тем, что игрок не вписывается в футбольную философию главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

Аурелио Де Лаурентис: Паволетти в ближайшие дни пройдет медосмотр в «Наполи» Форвард «Дженоа» Леонардо Паволетти близок к переходу в «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий вскоре пройдет медосмотр.

Агент Марадоны: Мой клиент ведет переговоры с «Наполи» Агент Стефано Сеси, представляющий интересы бывшего наставника сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал о планах на своего клиента.

Бернардески затмил Мертенса. Обзор 18-го тура серии А «Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.

Дрис Мертенс: Я с трудом осознаю, что мне удалось сделать в матче с «Торино» Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, забивший четыре мяча в матче с «Торино» (5:3) в 17-м туре чемпионата Италии, поделился впечатлениями.

Маурицио Сарри: Мы пропустили три глупых гола, нужно работать над устранением недостатков Главный тренер «Наполи» Маурици Сарри прокомментировал победу своей команды над «Торино» (5:3) в матче 17-го тура чемпионата Италии.