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«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Специю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Специю» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Петр Зелински, Эмануэле Джаккерини и Маноло Габбьядини, а у гостей единственный мяч забил Антонио Пикколо.

«Наполи» вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары «Фиорентина» - «Кьево». 

Кубок Италии
1/8 финала

Матч

Наполи - Специя - 3:1 (1:1)

Голы

Зелински 5 (1:0). Пикколо 35 (1:1). Джаккерини 56 (2:1). Габбьядини 57 (3:1).

Состав

Наполи: Кабрал, Маджо, Максимович, Стринич, Альбиоль, Зелински, Джаккерини, Рог, Диавара, Инсинье Л., Габбьядини

Специя: Чичизола, Валентини Н., Миглиоре, Чеккарони, Терци, де Кол, Деиола, Маджиоре, Пью, Баес, Пикколо

Место и дата

10 января 23:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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