«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Специю»
В
матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Специю» со счетом 3:1.
В
составе победителей голами отметились Петр Зелински, Эмануэле Джаккерини и
Маноло Габбьядини, а у гостей единственный мяч забил Антонио Пикколо.
«Наполи» вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары «Фиорентина» - «Кьево».
Кубок Италии
1/8 финала
Матч
Голы
Зелински 5 (1:0). Пикколо 35 (1:1). Джаккерини 56 (2:1). Габбьядини 57 (3:1).
Состав
Наполи: Кабрал, Маджо, Максимович, Стринич, Альбиоль, Зелински, Джаккерини, Рог, Диавара, Инсинье Л., Габбьядини
Специя: Чичизола, Валентини Н., Миглиоре, Чеккарони, Терци, де Кол, Деиола, Маджиоре, Пью, Баес, Пикколо
Место и дата
10 января 23:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически