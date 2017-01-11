«Рубин» проведет три сбора в Испании, на которых сыграет 10 матчей
Футбольный
клуб «Рубин» проведет все три учебно-тренировочных сбора в Испании, сообщает
официальный сайт казанцев.
12
и 13 января, разделившись на две группы, команда пройдет плановый медосмотр в
Казани, и два последующих дня будет заниматься в тренажерном зале на клубной
базе.
С
16 по 26 января команда будет тренироваться в Марбелье, где запланирован один
товарищеский матч в заключительный день сбора.
На
втором сборе, который пройдет с 30 января по 14 февраля в Малаге, намечено
сразу пять спаррингов – 4, 5, 9, 13 и 14 февраля.
Заключительный
сбор будет самым коротким, он пройдет с 18 по 26 февраля в Аликанте. Там
«Рубин» сыграет четыре товарищеских матча 20, 21, 23 и 24 февраля.
Сезон
для казанской команды начнется 1 марта домашним матчем 1/4 финала Кубка России
против новосибирской «Сибири».