Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Хоккей  СКА- : -Авангард
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин» проведет три сбора в Испании, на которых сыграет 10 матчей

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Футбольный клуб «Рубин» проведет все три учебно-тренировочных сбора в Испании, сообщает официальный сайт казанцев.

12 и 13 января, разделившись на две группы, команда пройдет плановый медосмотр в Казани, и два последующих дня будет заниматься в тренажерном зале на клубной базе.

С 16 по 26 января команда будет тренироваться в Марбелье, где запланирован один товарищеский матч в заключительный день сбора.

На втором сборе, который пройдет с 30 января по 14 февраля в Малаге, намечено сразу пять спаррингов – 4, 5, 9, 13 и 14 февраля.

Заключительный сбор будет самым коротким, он пройдет с 18 по 26 февраля в Аликанте. Там «Рубин» сыграет четыре товарищеских матча 20, 21, 23 и 24 февраля.

Сезон для казанской команды начнется 1 марта домашним матчем 1/4 финала Кубка России против новосибирской «Сибири».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Амкар» в Турции сыграет с лидером чемпионата Македонии – «Вардаром»Пермский «Амкар» 12 января отправится на первый сбор в турецкий Белеке, где проведет два матча.Виктор Онопко: Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилийТренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой тренировке армейцев в испанском Кампоаморе.Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛМолло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Адриано Галлиани: Мы договорились со «Спартаком» о переходе Луиса АдрианоВице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о переходе нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Он заверил, что клубы обо всем договорились.Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»По информации «Советского спорта», «Зенит» и «Краснодар» откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой.«Новый тренер? Не видели». Репортаж с медосмотра «Анжи»«Новый тренер? Не видели». Репортаж с медосмотра «Анжи»Корреспондент «Советского спорта» разведал, как дела у «Анжи», побывав на московском медосмотре махачкалинской команды.Дмитрий Шляхтин: Не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника команды Йоана Молло в «Зенит».Траоре прибудет на сбор ЦСКА 11 январяНа данный момент армейцы находятся на сборе в испанском Кампоаморе, где пройдут все три тренировочных сбора.Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук войдет в тренерский штаб команды. Он принял предложение клуба.«Локомотив» проведет третий сбор во время зимнего перерыва в Испании«Локомотив» изменил место проведения третьего зимнего сбора. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Эльдар Исаев: «Анжи» был заинтересован в Гаджибекове, но его не устроили условия контрактаЗаместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев рассказал, почему клуб расстался с защитником Али Гаджибековым. Он отметил, что стороны не пришли к соглашению по поводу условий контракта.«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде«Црвена Звезда» и московский «Спартак» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.Варди перейдет в «Спартак»?Варди перейдет в «Спартак»?Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси ПромесуВАлександр Панов: По Молло сразу можно определить, что он играл во ФранцииБывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о новичках команды из Санкт-Петербурга.Каким журналистом был тренер НизеликКаким журналистом был тренер НизеликВо вторник было объявлено, что помощником Сергея Семака в «Уфе» станет Александр Низелик.Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сахо может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание le10sport.Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»Нападающий «Милана» Луис Адриано отправился в Москву. Ему предстоит завершить свой переход в «Спартак».Воспитанник «Анжи» приступил к тренировкам в испанском клубеРоссийский полузащитник Тамирлан Джамалутдинов приступил к тренировкам с основной командой «Химнастика». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».Витиньо будет выступать за ЦСКА под 20-м номеромБразильский нападающий Витиньо, вернувшийся в ЦСКА после двух лет в аренды, выбрал себе 20 номер. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.
Главные новости
Другие
Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований
Хоккей
«Филадельфия» проиграла «Баффало», на счету Проворова голевая передача
Хоккей
НХЛ. «Чикаго» принимает «Детройт», «Эдмонтон» - «Сан-Хосе» и другие матчи. Онлайн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу Шнайдерлина
Ралли
Девятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в Аргентине
Футбол
«МЮ» обыграл «Халл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в Кубке Испании, но прошел в четвертьфинал турнира
Ралли
Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачете
Другие
Виталий Мутко: Антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику
Хоккей
Войтек Вольски: Операция прошла успешно
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости