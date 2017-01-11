«Рубин» проведет три сбора в Испании, на которых сыграет 10 матчей

Футбольный клуб «Рубин» проведет все три учебно-тренировочных сбора в Испании, сообщает официальный сайт казанцев.

12 и 13 января, разделившись на две группы, команда пройдет плановый медосмотр в Казани, и два последующих дня будет заниматься в тренажерном зале на клубной базе.

С 16 по 26 января команда будет тренироваться в Марбелье, где запланирован один товарищеский матч в заключительный день сбора.

На втором сборе, который пройдет с 30 января по 14 февраля в Малаге, намечено сразу пять спаррингов – 4, 5, 9, 13 и 14 февраля.

Заключительный сбор будет самым коротким, он пройдет с 18 по 26 февраля в Аликанте. Там «Рубин» сыграет четыре товарищеских матча 20, 21, 23 и 24 февраля.

Сезон для казанской команды начнется 1 марта домашним матчем 1/4 финала Кубка России против новосибирской «Сибири».