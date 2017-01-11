«Филадельфия» проиграла «Баффало», на счету Проворова голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Сэм Райнхарт, Уильям Кэррир, Эвандре Кейн и Маркус Фолиньо, а у гостей единственную шайбу забросил Бэйден Шенн.

Российский защитник команды из Филадельфии Иван Проворов провел на льду чуть более 21 минуты и заработал одно очко, отдав результативную передачу. Его партнер по команде, форвард Роман Любимов отыграл пять минут, но полезными действиями не отметился.

«Филадельфи» с 48-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре «Сэйбрз» 13 января на выезде сыграет с «Тампа-Бэй», а «Флайерз» в этот же день примет «Ванкувер».

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