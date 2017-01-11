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«Филадельфия» проиграла «Баффало», на счету Проворова голевая передача

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Сэм Райнхарт, Уильям Кэррир, Эвандре Кейн и Маркус Фолиньо, а у гостей единственную шайбу забросил Бэйден Шенн.

Российский защитник команды из Филадельфии Иван Проворов провел на льду чуть более 21 минуты и заработал одно очко, отдав результативную передачу. Его партнер по команде, форвард Роман Любимов отыграл пять минут, но полезными действиями не отметился. 

«Филадельфи» с 48-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре «Сэйбрз» 13 января на выезде сыграет с «Тампа-Бэй», а «Флайерз» в этот же день примет «Ванкувер».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Баффало - Филадельфия - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы:

Рейнхарт (О'Райлли Р., Ристолайнен), 25:15 (1:0). Каррье (О'Райлли Р., Федун), 28:39 (2:0). Кейн (Богосян, Рейнхарт), 39:51 (3:0). Шенн (Жиру, Проворов), 57:53 (3:1). Фолиньо (Рейнхарт, МакКейб), 59:56 (4:1).

Место и дата

11 января 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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