«Филадельфия» проиграла «Баффало», на счету Проворова голевая передача
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду обыграл «Филадельфию
Флайерз» со счетом 4:1.
В составе
победителей голами отметились Сэм Райнхарт, Уильям Кэррир, Эвандре Кейн и
Маркус Фолиньо, а у гостей единственную шайбу забросил Бэйден Шенн.
Российский защитник команды из Филадельфии Иван Проворов провел на льду чуть более 21 минуты и заработал одно очко, отдав результативную передачу. Его партнер по команде, форвард Роман Любимов отыграл пять минут, но полезными действиями не отметился.
«Филадельфи»
с 48-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней
же расположился на 13-й строчке, имея в активе 41 балл.
В следующем туре «Сэйбрз» 13 января на выезде сыграет с «Тампа-Бэй», а «Флайерз» в этот же день примет «Ванкувер».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Филадельфия - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
Рейнхарт (О'Райлли Р., Ристолайнен), 25:15 (1:0). Каррье (О'Райлли Р., Федун), 28:39 (2:0). Кейн (Богосян, Рейнхарт), 39:51 (3:0). Шенн (Жиру, Проворов), 57:53 (3:1). Фолиньо (Рейнхарт, МакКейб), 59:56 (4:1).
Место и дата
11 января 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция