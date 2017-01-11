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18-летний внук Гарринчи стал игроком «Брентфорда»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий шведского «Хальмстада» Хенрик Йоханссон стал игроком «Брентфорда», сообщает официальный сайт «пчел».

18-летний форвард подписал контракт, рассчитанный до июня 2019 года.

За «молодежки» разных возрастов шведской команды Йохансон провел 53 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

Стоит отметить, что Йоханссон является внуком легендарного бразильского нападающего, двукратного обладателя Кубка мира Гарринчи.

Напомним, «Брентфорд» после 25 матчей чемпионшипа занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 33 очка.

Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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