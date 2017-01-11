18-летний внук Гарринчи стал игроком «Брентфорда»
Нападающий
шведского «Хальмстада» Хенрик Йоханссон стал игроком «Брентфорда», сообщает
официальный сайт «пчел».
18-летний
форвард подписал контракт, рассчитанный до июня 2019 года.
За «молодежки» разных возрастов шведской команды Йохансон провел 53 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.
📸 @h3nkke is the grandson of double Brazilian World Cup winner Garrincha and joins on a two-and-a-half-year deal pic.twitter.com/OEWVK5nD7n— Brentford FC (@BrentfordFC) 10 января 2017 г.
Стоит
отметить, что Йоханссон является внуком легендарного бразильского нападающего,
двукратного обладателя Кубка мира Гарринчи.
Напомним, «Брентфорд» после 25 матчей чемпионшипа занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 33 очка.
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