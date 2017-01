18-летний внук Гарринчи стал игроком «Брентфорда»

Нападающий шведского «Хальмстада» Хенрик Йоханссон стал игроком «Брентфорда», сообщает официальный сайт «пчел».



18-летний форвард подписал контракт, рассчитанный до июня 2019 года.

За «молодежки» разных возрастов шведской команды Йохансон провел 53 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

📸 @h3nkke is the grandson of double Brazilian World Cup winner Garrincha and joins on a two-and-a-half-year deal pic.twitter.com/OEWVK5nD7n