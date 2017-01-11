«Коламбус» без Бобровского проиграл «Каролине»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:3.

В составе победителей голами отличились Джефф Скиннер, Дарек Райан, Брок Макгинн, Джордан Стаал и Виктор Раск, а у гостей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Джош Андерсон и Брэндон Саад.

Стоит отметить, российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский пропустил матч из-за болезни.

«Коламбус» несмотря на поражение, с 60-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе 45 баллов.

В следующем туре «Блю Джекетс» 14 января сыграет на выезде с «Тампой», а «Харрикейнз» в этот же день примет «Баффало».

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