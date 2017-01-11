«Коламбус» без Бобровского проиграл «Каролине»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду
обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:3.
В
составе победителей голами отличились Джефф Скиннер, Дарек Райан, Брок Макгинн,
Джордан Стаал и Виктор Раск, а у гостей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Джош
Андерсон и Брэндон Саад.
Стоит
отметить, российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский пропустил
матч из-за болезни.
«Коламбус»
несмотря на поражение, с 60-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Каролина»
в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе 45 баллов.
В
следующем туре «Блю Джекетс» 14 января сыграет на выезде с «Тампой», а «Харрикейнз»
в этот же день примет «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Коламбус - 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Голы:
Эткинсон (Джонсон, Дженнер), 1:08 (0:1). Скиннер (Раск, Райан), 22:01 (1:1). Райан (Скиннер, Раск), 24:57 (2:1). Андерсон 28:01 (2:2). МакГинн (Хэнифин, M. Tennyson), 33:58 (3:2). Саад (Веннберг), 39:05 (3:3). Стаал (Линдхольм), 43:50 (4:3). Раск (Скиннер, Фолк), 59:39 (5:3).
Место и дата
11 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция