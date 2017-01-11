«Барселона» - «Атлетик». Начало текстовой трансляции в 23:15 (мск)
В ответном
матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком».
Встреча
пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:15 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Напомним,
в первом матче баски на своем поле переиграли каталонцев со счетом 2:1.
Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Место и дата
11 января 23:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция
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