Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Хоккей  СКА- : -Авангард
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» - «Атлетик». Начало текстовой трансляции в 23:15 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком».

Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Напомним, в первом матче баски на своем поле переиграли каталонцев со счетом 2:1.

Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч

Матч

Барселона - Атлетик

Место и дата

11 января 23:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в Кубке Испании, но прошел в четвертьфинал турнираВ ответном матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на своем поле уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 2:3.Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» и другие матчи. ОнлайнРезультаты ответных матчей 1/8 финала Кубка Испании.Месси отдал свои голоса Иньесте и Неймару в выборе лучшего игрока года по версии ФИФАСтали известны имена игроков, за которых нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проголосовал в выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА.Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФАВ Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония FIFA Football Awards. Лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2016 году был признан форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.В «Барселоне» отреагировали на критику со стороны ФИФАВице-президент «Барселоны» Жорди Местре объяснил, почему игроки «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером в Швейцарии.ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организацииМеждународная федерация футбола (ФИФА) резко негативно отреагировало на решение руководства «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером. Об этом сообщает Marca.Жерар Пике: Каждую неделю появляются новые причины возвращаться к моим словам о судьяхЗащитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) заявил, что судья не назначил в ворота соперника два чистых пенальти.«Манчестер Сити» проявляет интерес к РакитичуПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в ЦюрихеФутболисты «Барселоны», в том числе нападающий Лионель Месси, не будут присутствовать на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хавьер Маскерано: Я не могу отрезать себе рукуПолузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что после попадания мяча ему в руку в матче 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) главный арбитр матча принял правильное решение, не назначив в ворота каталонцев пенальти.Стивен Н’Зонзи: Мне льстит интерес «Барселоны», но он остается только в газетахПолузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Барселоны».День в истории. 5 лет назад Месси получил свой третий «Золотой мяч»9 января 2012 года нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».Вице-президент «Барселоны»: Нужно помочь судьям и ввести в футболе видеоповторыВице-президент «Барселоны» Жорди Местре призвал более оперативно внедрить в мировой футбол систему видеоповторов.Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюМатч 17-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Алавесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в годПродолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильярреалом» по «техническим причинам»«Барселона» не внесла полузащитника Ивана Ракитича в заявочный список игроков на сегодняшнюю гостевую встречу 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».«Манчестер Сити» возобновил интерес к ЛапортеИнтерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этому сообщают британские СМИ.«Барселона» и «Реал» интересуются Деле АллиИнтерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» в матче с «Вильярреалом»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной».
Главные новости
Другие
Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований
Хоккей
НХЛ. «Эдмонтон» принимает «Сан-Хосе», «Анахайм» - «Даллас» и другие матчи. Онлайн
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского проиграл «Каролине»
Хоккей
«Филадельфия» проиграла «Баффало», на счету Проворова голевая передача
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу Шнайдерлина
Ралли
Девятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в Аргентине
Футбол
«МЮ» обыграл «Халл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в Кубке Испании, но прошел в четвертьфинал турнира
Ралли
Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачете
Другие
Виталий Мутко: Антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику
все новости
Атлетик
Атлетиккалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Кубок Испании
Кубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости