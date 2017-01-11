СКА – «Авангард». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Сегодня, 11 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА сыграет с «Авангардом».

Матч пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Отметим, команды уже трижды встречались в этом сезоне. Дважды побеждала команда из Санкт-Петербурга со счетом 3:2Б и 1:4. И одна победа на счету омской команды – 3:1.

СКА со 109-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 93 балла.

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