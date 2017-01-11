СКА – «Авангард». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Сегодня,
11 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
СКА сыграет с «Авангардом».
Матч
пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19:30 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Отметим,
команды уже трижды встречались в этом сезоне. Дважды побеждала команда из
Санкт-Петербурга со счетом 3:2Б и 1:4. И одна победа на счету омской команды –
3:1.
СКА
со 109-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Авангард» расположился на
второй строчке на Востоке, имея в активе 93 балла.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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