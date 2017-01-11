«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Ванкувер»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл в овертайме «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Остин Уотсон и забивший за две секунды до конца овертайма Калле Ернкрок, а у гостей единственную шайбу за минуту до конца третьего периода забросил Брендон Саттер.

«Ванкувер» с 44 очками занимает девятое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «Предаторз» 13 января примет «Бостон», а «Кэнакс» в этот же день на выезде сыграет с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат