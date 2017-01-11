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«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Ванкувер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл в овертайме «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Остин Уотсон и забивший за две секунды до конца овертайма Калле Ернкрок, а у гостей единственную шайбу за минуту до конца третьего периода забросил Брендон Саттер.

«Ванкувер» с 44 очками занимает девятое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «Предаторз» 13 января примет «Бостон», а «Кэнакс» в этот же день на выезде сыграет с «Филадельфией».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Нэшвилл - Ванкувер - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Уотсон (Йоси, Фишер), 20:35 (1:0). Саттер (Эдлер, Берчи), 59:11 (1:1). Ярнкрок (Йоси), 64:58 (2:1).

Место и дата

11 января 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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