«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Ванкувер»
В матче
регулярного чемпионата КХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл в
овертайме «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1.
В составе
победителей голами отметились Остин Уотсон и забивший за две секунды до конца
овертайма Калле Ернкрок, а у гостей единственную шайбу за минуту до конца
третьего периода забросил Брендон Саттер.
«Ванкувер» с
44 очками занимает девятое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же
расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.
В следующем
туре «Предаторз» 13 января примет «Бостон», а «Кэнакс» в этот же день на выезде
сыграет с «Филадельфией».
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