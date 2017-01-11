Два гола и передача Маршана помогли «Бостону» обыграть «Сент-Луис»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Бостону» со счетом 3:5.

В составе победителей дубль оформил Брэд Маршан и по разу отличились Фрэнк Ватрано, Брэндон Карло и Тори Круг, а у хозяев льда шайбы забросили Колтон Парэйко, Патрик Брглунд и Кайл Бродзяк.

Обе команды занимаю шестое место в турнирной таблице, только «Сент-Луис» с 47-ю очками в Западной конференции, а «Бостон» в Восточной, имея в активе на два балла больше.

В следующем туре «Брюинз» 13 января на выезде сыграет с «Нэшвиллом», а «Блюз» встретится с «Лос-Анджелесом».

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