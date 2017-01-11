Два гола и передача Маршана помогли «Бостону» обыграть «Сент-Луис»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Бостону»
со счетом 3:5.
В
составе победителей дубль оформил Брэд Маршан и по разу отличились Фрэнк Ватрано,
Брэндон Карло и Тори Круг, а у хозяев льда шайбы забросили Колтон Парэйко,
Патрик Брглунд и Кайл Бродзяк.
Обе
команды занимаю шестое место в турнирной таблице, только «Сент-Луис» с 47-ю
очками в Западной конференции, а «Бостон» в Восточной, имея в активе на два
балла больше.
В
следующем туре «Брюинз» 13 января на выезде сыграет с «Нэшвиллом», а «Блюз»
встретится с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Бостон - 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)
Голы:
Ватрано (Крюг, Пастрняк), 8:19 (0:1). Карло (Крейчи, Ватрано), 15:20 (0:2). Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 17:52 (0:3). Крюг (Маршанд, Спунер), 21:31 (0:4). Парайко (Перрон, Шварц), 23:57 (1:4). Берглунд (Перрон, Петранжело), 50:14 (2:4). Маршанд (Пастрняк), 58:43 (2:5). Бродзяк (Апшолл), 59:35 (3:5).
Место и дата
11 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция