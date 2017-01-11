Передача Панарина в овертайме помогла «Чикаго» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в овертайме обыграл «Детройт» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Брайан Кэмпбелл, Рихард Паник, Таннер Керо и забросивший в овертайме Данкан Кит, а у гостей забили Андреас Атанасью, Томаш Татар и Люк Гленденинг.

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл чуть более 22 минут и заработал одно очков, отдав результативную передачу в овертайме. Его партнер по команде Артем Анисимов также на льду провел 22 минуты, но полезными действиями так и не отметился.

«Чикаго»с 59-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Детройт» расположился на 14-й строчке на Востоке, имея в активе 40 баллов.

В следующем туре «Блэкхокс» 14 января сыграет на выезде с «Вашингтоном», а «Ред Уингз» днем ранее встретится с «Далласом».

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