Передача Панарина в овертайме помогла «Чикаго» обыграть «Детройт»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в овертайме обыграл «Детройт»
со счетом 4:3.
В
составе победителей голами отметились Брайан Кэмпбелл, Рихард Паник, Таннер
Керо и забросивший в овертайме Данкан Кит, а у гостей забили Андреас Атанасью,
Томаш Татар и Люк Гленденинг.
Российский
форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл чуть более 22 минут и заработал
одно очков, отдав результативную передачу в овертайме. Его партнер по команде
Артем Анисимов также на льду провел 22 минуты, но полезными действиями так и не
отметился.
«Чикаго»с
59-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Детройт» расположился на 14-й
строчке на Востоке, имея в активе 40 баллов.
В
следующем туре «Блэкхокс» 14 января сыграет на выезде с «Вашингтоном», а «Ред
Уингз» днем ранее встретится с «Далласом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Детройт - 4:3 О.Т. (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы:
Кэмпбелл (Хосса, Тэйвс), 10:04 (1:0). Паник (Кит, Хартман), 10:30 (2:0). Атанасиу (Ванек), 21:37 (2:1). Татар (Ларкин), 29:09 (2:2). Керо (Паник, Хартман), 38:18 (3:2). Гленденинг (Нильсен, Миллер), 39:41 (3:3). Кит (Кейн, Панарин), 60:38 (4:3).
Место и дата
11 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция