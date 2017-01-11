Виталий Мутко: Российский спорт - один из чистейших в мире

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что заявления о государственной программе поддержки допинга в России являются ложью.

Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария.

- Российский спорт - один из чистейших в мире. Подтверждение этому - 2016 год, где UKAD (Британское антидопинговое агентство) работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них - это мельдоний, и всего 5 - нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма - это ложь, - сказал Мутко «Р-Спорт».