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Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. Национальные антидопинговые ассоциации 19 стран выступили с требованием отстранить российских спортсменов от участия во всех международных турнирах.

2. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что за этим стоит абсолютная политика.

3. Мадридский «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, но по сумме двух встреч прошел в четвертьфинал турнира.

4. «Манчестер Юнайтед» без труда обыграл «Халл Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

5. «Рубин» объявил, что проведет все три учебно-тренировочных сбора в Испании, на которых сыграет десять матчей.

6. 18-летний внук легендарного бразильского нападающего Гарринчи подписал контракт с клубом из чемпионшипа.

7. Состоялся восьмой этап «Дакара», по итогам которого экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова возглавил общий зачет в классе грузовиков. А в классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин показал второй результат и продолжает лидировать в генеральной квалификации.

8. В след за хорошими новостями из Южной Америки приходят грустные. Очередной этап ралли-марафона отменен, как и прежде из-за последствий непогоды.

9. В НХЛ сегодня ночью прошло семь матчей: «Коламбус» без Сергея Бобровского проиграл «Каролине», «Нэшвилл» за две секунды до конца овертайма вырвал победу в матче с «Ванкувером», три очка Маршана принесли победу «Бостону» над «Сент-Луисом».

10. Голевая передача Артемия Панарина в овертайме помогла «Чикаго» обыграть «Детройт».

11. А вот результативная передача Ивана Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном».

Видео дня: «Манекен челлендж» в исполнении «КАМАЗ-мастер»

Цитата дня: «Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?», - Дмитрий Черышев, главный тренер «Мордовии».

Блог дня: Миллионы и Миранчук. Блогер «Народной газеты» о полузащитнике «Локомотива».

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