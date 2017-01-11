Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.
1.
Национальные антидопинговые ассоциации 19 стран выступили с требованием
отстранить российских спортсменов от участия во всех международных турнирах.
2. Вице-премьер
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что
за этим стоит абсолютная политика.
3. Мадридский
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании,
но по сумме двух встреч прошел в четвертьфинал турнира.
4. «Манчестер
Юнайтед» без труда обыграл «Халл Сити» в первом матче полуфинала Кубка
английской лиги.
5. «Рубин»
объявил, что проведет все три учебно-тренировочных сбора в Испании, на которых
сыграет десять матчей.
6.
18-летний внук легендарного бразильского нападающего Гарринчи подписал контракт
с клубом из чемпионшипа.
7.
Состоялся восьмой этап «Дакара», по итогам которого экипаж команды «КАМАЗ-мастер»
Дмитрия Сотникова возглавил общий зачет в классе грузовиков. А в классе
квадроциклов россиянин Сергей Карякин показал второй результат и продолжает
лидировать в генеральной квалификации.
8.
В след за хорошими новостями из Южной Америки приходят грустные. Очередной этап
ралли-марафона отменен, как и прежде из-за последствий непогоды.
9. В
НХЛ сегодня ночью прошло семь матчей: «Коламбус» без Сергея Бобровского
проиграл «Каролине», «Нэшвилл» за две секунды до конца овертайма вырвал победу
в матче с «Ванкувером», три очка Маршана принесли победу «Бостону» над «Сент-Луисом».
10.
Голевая передача Артемия Панарина в овертайме помогла «Чикаго» обыграть «Детройт».
11. А вот результативная передача Ивана Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном».
Видео дня: «Манекен
челлендж» в исполнении «КАМАЗ-мастер»
Цитата дня: «Моя
отставка? Откуда вы такую информацию берете?», - Дмитрий Черышев, главный
тренер «Мордовии».
Блог дня: Миллионы и Миранчук. Блогер «Народной газеты» о полузащитнике «Локомотива».
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