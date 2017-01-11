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Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

Этап откроют две эстафетные гонки. 11 января на старт выйдут мужчины, 12 - января - женщины. Начало трансляций в 16:30 мск.

13 и 14 января состоятся спринтерские гонки. Сначала выступят мужчины, на следующий день - женщины. В заключительный день пройдут гонки преследования. В 13:30 на лыжню выйдут мужчины, в 16:45 - женщины.

Расписание пятого этапа Кубка мира

Рупольдинг, Германия

11 января

16:30 мск - эстафета (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

12 января

16:30 мск - эстафета (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

13 января 

16:45 мск - спринт (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:35 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

14 января

16:30 мск - спринт (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

15 января

13:30 мск - гонка преследования (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

16:45 мск - гонка преследования (женщины) 

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:35 мск) 

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

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