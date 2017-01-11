Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге
С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.
Этап откроют две эстафетные гонки. 11 января на старт выйдут мужчины, 12 - января - женщины. Начало трансляций в 16:30 мск.
13 и 14 января состоятся спринтерские гонки. Сначала выступят мужчины, на следующий день - женщины. В заключительный день пройдут гонки преследования. В 13:30 на лыжню выйдут мужчины, в 16:45 - женщины.
Расписание пятого этапа Кубка мира
Рупольдинг, Германия
11 января
16:30 мск - эстафета (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
12 января
16:30 мск - эстафета (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
13 января
16:45 мск - спринт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:35 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
14 января
16:30 мск - спринт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
15 января
13:30 мск - гонка преследования (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16:45 мск - гонка преследования (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:35 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»