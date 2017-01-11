«Томь» проведет первый сбор в Турции

«Томь» проведет первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Определилось местоположение первого сбора «Томи». Он пройдет в турецком городе Лара (недалеко от Анталии), команда остановится в отеле «Титаник». Сбор пройдет с 20 января по 4 февраля», - сообщили в пресс-службе.

В ходе сбора запланировано четыре контрольных матча, соперники будут определены позднее.

Напомним, что после 17 туров «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ, в активе команды девять очков.