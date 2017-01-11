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Юрий Семин: Каждый футболист «Локомотива» должен поставить себе задачу стать лучше, чем был в прошлом году

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о первом сборе железнодорожников в Испании.

- На этом этапе мы должны делать объемные занятия, по времени они должны быть значительно больше. Первое занятие после прилета было не очень тяжелым. Все на сборах работают интенсивно, и мы должны. Сейчас сложно сказать, в каком физическом состоянии находятся футболисты. Мне кажется, что в отпуске те задания, которые им давали, они выполняли. Нет игроков с лишним весом. Единственное огорчение -  Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука пока не работают в общей группе. Повреждения, полученные ребятами в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми. 

На сборе каждый футболист должен поставить себе задачу и работать изо всех сил. Себя щадить не надо. Каждый должен стать лучше, чем был в прошлом году. Тогда будет легче в сезоне, - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива». 

Напомним, что на сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16 января – «Вердер» Бремен, Германия (U-23) , 19 января – «Базель» Швейцария, 22 января – ЦСКА София, Болгария. 

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